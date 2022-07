SONA 2022: No more lockdowns, current alert level system to remain

In addition to mentioning his agenda for the transport sector, President Ferdinand Marcos Jr. also confirmed that there will be no more COVID-19-related lockdowns in the Philippinesduring his first State of the Nation Address (SONA).

“Sa ating sitwasyon ng pangkalusugan, nariyan pa rin ang banta ng COVID-19, lalo’t may mga nadidiskubreng bagong variant ng coronavirus,” said Marcos Jr. “Pero hindi na natin kakayanin ang isa pang lockdown. Wala na tayong gagawing lockdown.”

“Dapat nating balansehin nang maayos ang kalusugan at kapakanan ng ating mamamayan sa isang banda at ang ekonomiya naman sa kabilang banda,” the President added. “Nakikipagtulungan ang iba’t ibang ahensya ng pamahalaan sa pag-monitor sa mga COVID-19 hospital admissions upang makatiyak tayo na may sapat na kapasidad ang ating healthcare system at maiwasan ang pag-sipa ng bilang ng nagkakasakit. Patuloy din ang ating vaccine booster rollout para sa ating pangkalahatang depensa.

“Sa ganitong paraan, kahit tumaas pa muli ang bilang ng mga COVID cases, mananatiling mababa ang bilang ng mga ma-o-ospital at bilang ng mga namamatay. Sa pamamagitan nito, unti-unti rin tayong masasanay na nariyan na ang virus, pero hindi na seryoso ang banta sa ating buhay.”

President Marcos Jr. also confirmed that the current alert level classification system in the country will remain. “Pinapag-aralan natin ang ibang paraan ng klasipikasyon upang mas babagay sa kasalukuyang sitwasyon, lalong-lalo na sa pagbabago ng COVID,” Marcos Jr. added.

